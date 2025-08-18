Певца Шарлота переведут из колонии-поселения в колонию общего режима

Центральный районный суд Тольятти принял решение перевести певца Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

Ходатайство о переводе певца подала администрация колонии-поселения в Тольятти. В колонии утверждают, что Шарлот «нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению», за что его неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности.

Как именно Шарлот нарушал режим, не уточняется. Прокуратура Самарской области поддержала ходатайство колонии.

Отец музыканта Валерий Шарлот рассказал ТАСС, что его сына перевели в СИЗО после решения суда.

В ноябре 2023 года Шарлота, на которого написала донос Екатерина Мизулина, задержали в аэропорту Пулково в Петербурге, куда он прилетел из Армении. После этого на него завели уголовное дело по нескольким статьям: о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, повреждении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды (последние два обвинения были сняты прокуратурой в ходе судебного процесса). Поводом для возбуждения дела стали ролики, которые публиковал музыкант.

На одном из видео он рвал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, на другом, как утверждалось, исполнял песню в нижнем белье на мотив «Дня Победы». В третьем ролике певец оскорблял патриарха Кирилла, прибивая к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет. Еще на одном видео Шарлот сжигал российский паспорт, а затем говорил, что выступает против войны в Украине.

В январе 2024 года Шарлот написал письмо патриарху Кириллу с извинениями и раскаянием в содеянном. После этого Московский патриархат попросил суд освободить музыканта от уголовной ответственности. Однако в декабре того же года Самарский областной суд назначил Шарлоту пять с половиной лет колонии-поселения.