Дмитрия Быкова внесли в перечень «террористов и экстремистов»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила писателя Дмитрия Быкова в перечень «террористов и экстремистов».

В России против Быкова заочно возбуждены уголовные дела о «фейках» про армию и неисполнении обязанностей «иностранного агента». В августе Черемушкинский суд Москвы вынес решение о заочном аресте писателя.

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. В июле 2022 года Минюст РФ включил его в реестр «иноагентов». Ряд российских издательств и книжных магазинов прекратили продавать книги писателя.

В феврале 2024 года московский суд также оштрафовал Быкова по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации.

