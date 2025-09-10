Трамп назвал «животным» подозреваемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой и потребовал казнить его

Президент США Дональд Трамп призвал провести быстрый суд над бездомным Декарлосом Брауном, которого обвинили в убийстве беженки из Украины Ирины Заруцкой, и приговорить его к смертной казни.

«Над животным, которое так жестоко убило красивую молодую девушку из Украины, приехавшую в США в поисках мира и безопасности, следует провести „быстрый“ (в этом нет никаких сомнений) суд и вынести только смертный приговор. Другого варианта быть не может», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Заруцкая, переехавшая в США из-за российского вторжения в Украину, была убита 22 августа в вагоне легкорельсового метро в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Убийство попало на записи камер видеонаблюдения и вызвало общественный резонанс.

Подозреваемый — Декарлос Браун — был задержан на месте преступления. Ему предъявили обвинения в преднамеренном убийстве и отправили на медицинское освидетельствование на 60 дней. С 2011 года Брауна арестовывали 14 раз, в том числе за кражи и грабежи. Его родственники утверждают, что у него диагностировали шизофрению.

Дональд Трамп, отмечает Axios, ранее призывал к смертной казни для всех осужденных за убийства в Вашингтоне. В свою очередь республиканцы использовали убийство Ирины Заруцкой как оправдание решению президента направить бойцов Национальной гвардии и федеральных агентов в города, включая столицу Штатов, для борьбы с преступностью.

В Северной Каролине смертная казнь — легальное наказание за тяжкие преступления. Но последний раз в штате такой приговор приводили в исполнение в 2006 году.

Убийство Ирины Заруцкой

В вагоне поезда в США убили беженку из Украины. Подозреваемый — темнокожий, которого арестовывали 14 раз Для американских правых это новый повод для нападок на правоохранительную систему (и на демократов)

Убийство Ирины Заруцкой

В вагоне поезда в США убили беженку из Украины. Подозреваемый — темнокожий, которого арестовывали 14 раз Для американских правых это новый повод для нападок на правоохранительную систему (и на демократов)