Ирина Заруцкая незадолго до нападения в пригородном поезде, 22 августа 2025 года

22 августа в вагоне легкорельсового метро в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, была убита украинская беженка Ирина Заруцкая. Подозреваемый — Декарлос Браун — был задержан на месте преступления. Ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Его отправили на медицинское освидетельствование на 60 дней.

5 сентября управление общественного транспорта Шарлотта обнародовало видеозапись убийства. На нем видно, что 23-летняя Ирина Заруцкая просто сидит и смотрит в телефон. 34-летний Декарлос Браун сидит позади нее. Спустя несколько минут он без видимой причины достает нож, вскакивает и наносит Заруцкой три удара.

Брауна задержали на ближайшей станции. Прибывшие на место врачи констатировали смерть Заруцкой.

Страница Ирины Заруцкой в инстаграме Декарлос Браун

Ирина Заруцкая с матерью, братом и сестрой уехали из Украины в 2022 году, спасаясь от российского вторжения. Она работала в пиццерии. В момент убийства на ней была футболка с символикой заведения — она возвращалась с работы.

Декарлос Браун — бездомный. С 2011 года его арестовывали 14 раз, в том числе за кражи и грабежи. Однажды он был осужден на пять лет тюрьмы за вооруженное ограбление — на свободу он вышел в 2020-м. Сестра Брауна рассказала CNN, что у него была шизофрения, он считал, что ему вживили в голову чип. Он неоднократно нападал на своих близких.

По всему выходило, что это убийство, которое невозможно было предотвратить. Однако совпали два политических фактора — и эта история получила огромный резонанс.

Во-первых, в Шарлотте в разгаре предвыборная кампания. Действующая глава города Ви Лайлс, представляющая Демократическую партию, идет на пятый срок. Одновременно с выборами состоится референдум о повышении местных налогов для финансирования развития системы общественного транспорта.

В 2026 году в Северной Каролине пройдут выборы сенатора, который будет представлять штат в верхней палате Конгресса США. Основные кандидаты — демократ Рой Купер, бывший губернатор штата, и республиканец Майкл Уотли, бывший глава Национального комитета Республиканской партии.

Уотли уже заявил, что Браун оказался на свободе из-за указа «о расовом равенстве в системе уголовного правосудия», подписанного Купером в бытность губернатором.

Во-вторых, президент США Дональд Трамп недавно ввел войска Национальной гвардии в Вашингтон, а теперь угрожает ввести их в Чикаго, Балтимор, Новый Орлеан и другие крупные города. Трамп и его сторонники утверждают, что местные власти и полиция не справляются с уличной преступностью. Оппоненты отмечают, что эти планы касаются не всех городов с высоким уровнем преступности, а лишь тех, которыми руководят демократы.

Шарлотт — как раз такой случай: мэр и девять из 11 членов городского совета — демократы. Губернатор Северной Каролины Джош Стайн — тоже демократ. При этом на президентских выборах 2016, 2020 и 2024 годов в штате побеждал Дональд Трамп.

Многие критики Трампа обращают внимание еще и на то, что он собирается вводить Национальную гвардию в города, где мэры — не только демократы, но и темнокожие. Мэр Шарлотта Ви Лайлс — темнокожая.

9 сентября Трамп, выступая в Музее Библии в Вашингтоне, привел убийство Заруцкой как пример разгула преступности в американских городах. «Когда происходят ужасные убийства, приходится принимать ужасные меры», — сказал президент США. Правда, он прямо не стал обещать отправить Национальную гвардию в Шарлотт.

Министр транспорта Шон Даффи обвинил власти Шарлотта в том, что они не смогли обеспечить безопасность в городе. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Демократическая партия (в том числе в лице судей, политиков, ученых и НКО) всеми силами оправдывает преступников — и якобы именно ее стараниями Браун оказался на свободе.

Особое негодование американских правых вызвало то, что убийство Заруцкой не сразу стало общенациональной темой в медиа. Илон Маск упрекал газету The New York Times, что она ничего не написала об этом убийстве, хотя уделяла много внимания делам, в которых убийца был белым, а жертва — темнокожей.

Некоторые сторонники правых (пример, еще пример) говорят еще более прямо и откровенно: либеральные медиа замалчивают убийство Заруцкой, потому что речь идет о преступлении, которое совершил темнокожий в отношении белой.

Для американского издания Axios история с убийством Заруцкой стала примером совсем другого рода. Уровень насильственных преступлений в США стабильно снижается. Но статистика не вызывает эмоционального отклика, а подобные истории — вызывают. И поэтому республиканцы (а точнее, трамповская коалиция MAGA) рассказывают о них, чтобы подкрепить свой нарратив о разгуле преступности и необходимости жестких мер для борьбы с ней.

«Медуза»