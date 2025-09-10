Суд обязал Минобороны выплатить по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда двум потерпевшим из-за крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске
Ейский районный суд Краснодарского края 4 сентября удовлетворил иск двух пострадавших при крушении бомбардировщика Су-34, который упал возле жилой девятиэтажки 17 октября 2022 года, пишет «Коммерсант».
Истцом выступила мать со своей несовершеннолетней дочерью. Она подала иск о возмещении морального вреда к Минобороны России, а также еще к двум структурам — авиационному Млавскому полку 303-й дивизии и «Управлению Восточного военного округа».
Сама женщина в момент падения самолета была беременна, и в итоге оказалась в больнице с отравлением угарным газом в результате пожара. Ее дочь отравилась продуктами горения, а также получила легкие травмы ног.
Каждая из пострадавших просила один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд назвал сумму чрезмерной и «явно завышенной» и постановил взыскать в пользу пострадавших по 500 тысяч рублей, пишет «Коммерсант». «Данный размер компенсации морального вреда отвечает принципам разумности и справедливости», — цитирует решение суда газета.
Ответчик по иску отмечал, что уголовное дело, открытое в связи с крушением самолета, было прекращено за отсутствием события преступления — поскольку следствие установило, что причиной падения стало столкновение с птицами. Кроме того, Минобороны заявило, что компенсацию морального вреда следует взыскать с администрации Ейска, уже выплатившей пострадавшим деньги.
Су-34 упал возле девятиэтажного жилого дома в городе Ейск Краснодарского края 17 октября 2022 года. При крушении погибли 16 человек, еще около 30 пострадали. Дом был частично разрушен. Жители девятиэтажки требовали от Минобороны возмещения ущерба, и три таких иска из шести были удовлетворены в августе 2024 года. Пострадавшим присудили от 236 до 935 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества. Кроме того, тогда же жители просили компенсации морального вреда в размере до 12 миллионов рублей, но Ейский городской суд назначил им выплаты от 20 до 100 тысяч рублей на человека.