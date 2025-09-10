Coca-Cola Company подала в российский суд на «Кока-кола компанию» из Южной Осетии

Американская Coca-Cola Company подала иск в Арбитражный суд Москвы к «Кока-кола компании», зарегистрированной в Южной Осетии. Исковое заявление, пишет РБК, зарегистрировано 8 сентября. Суть претензий пока не раскрывается.

«Кока-кола компания», писал «Коммерсант» в марте 2025 года, зарегистрировала в Южной Осетии торговую марку Coca-Cola и начала предлагать российским ритейлерам напитки под этим брендом. Газировку, сообщало издание, «Кока-кола компания» выпускала вместе с новосибирской ПКВ, которая производит лимонады Loca.

Газета обращала внимание на то, что американская Coca-Cola хотя и ушла с российского рынка, сохранила за собой права на товарные знаки. «Коммерсант» отмечал, что из-за возможного репутационного вреда продукцию «Кока-кола компания» вряд ли будут закупать крупные российские торговые сети.

После ухода Coca-Cola с российского рынка из-за вторжения ВС РФ в Украину местное предприятие было переименовано в Multon Partners и сосредоточилось на локальных брендах. В частности, Multon Partners запустил производство «Добрый Cola».

В ассортименте российских торговых сетей есть и оригинальная продукция Coca-Cola — ее ввозят в РФ из других стран по схеме «параллельного импорта».

