Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»

Роспатент отклонил заявки на регистрацию бренда «Я русский», поданные певцом Ярославом Дроновым (выступает под псевдонимом Shaman). Об этом пишет РБК, ссылаясь на записи в реестре заявок ведомства.

Музыкант в октябре 2024 года подал две заявки на регистрацию товарного знака — по названию своей наиболее известной песни.

В первой заявке шла речь о регистрации бренда по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который позволяет производить вино, ликеры, настойки и крепкий алкоголь.

Во второй заявке говорилось о регистрации товарного знака по 17 классам МКТУ, в том числе подразумевающих выпуск парфюмерии, электроприборов, медицинских товаров, кожаных изделий, безалкогольных напитков и снеков.

Как следует из документов Роспатента, решение об отказе в регистрации заявки было принято 27 августа. При этом сам Шаман еще в марте говорил, что ему не дали зарегистрировать бренд «Я русский» для выпуска алкоголя.

По данным Роспатента, Ярослав Дронов в августе 2022 года зарегистрировал товарный знак «Shaman», а в июле 2023-го — одновременно «Shaman» и «Шаман». Под этим брендом предполагается выпуск широкого списка товаров: от музыкальной продукции и рекламных материалов до нижнего белья, кожаных портупей и кнутов.

Шаман открыто поддерживает полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. С июня 2024 года он находится под санкциями Евросоюза. После введения санкций видеосервис YouTube заблокировал канал артиста. В июле 2024-го Владимир Путин присвоил Шаману звание заслуженного артиста России.

Читайте также

«Я сделаю из него звезду» Кто превратил Шамана в главного певца воюющей России — и какую роль в этом сыграла его жена, пиарщица Елена Мартынова

Читайте также

«Я сделаю из него звезду» Кто превратил Шамана в главного певца воюющей России — и какую роль в этом сыграла его жена, пиарщица Елена Мартынова