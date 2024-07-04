YouTube заблокировал каналы Шамана и Полины Гагариной. Недавно они попали под санкции ЕС

Видеосервис YouTube заблокировал официальные каналы Ярослава Дронова (Шаман) и Полины Гагариной, недавно попавших под европейские санкции.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я — русский», — прокомментировал ситуацию Шаман.

«Коммерсант» добавляет, что хостинг также заблокировал страницы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова, который вел пропагандистское шоу «Эмпатия Манучи».

Baza отмечает, что канал группы «Любэ», чей вокалист Николай Расторгуев находится под санкциями, все еще доступен.

Шаман и Гагарина 24 июня попали под санкции ЕС в рамках четырнадцатого пакета ограничений против России. Газманов, Чичерина и Лепс были внесены в санкционные списки еще в 2022 году.

В конце июня Spotify удалил официальные страницы Шамана, Гагариной, Газманова, Чичериной, Лепса и «Любэ».