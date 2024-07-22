Путин присвоил Шаману звание заслуженного артиста России

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации 22 июля.

В указе Дронов представлен как «артист-вокалист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)». Сценический псевдоним артиста в документе не упоминается.

В указе президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации» перечислены несколько десятков имен. В частности, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил режиссер-постановщик Александр Митта, а орден Дружбы — певица Зарифа Мгоян, известная под псевдонимом Зара.

Лидер партии «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов говорил, что предлагал Владимиру Путину присвоить Шаману звание заслуженного артиста страны осенью 2022 года.

Шаман с июня находится под санкциями Евросоюза. После введения санкций видеосервис YouTube заблокировал канал певца. В ответ на блокировку Шаман 19 июля провел митинг-концерт у посольства США в Москве.

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