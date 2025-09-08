В Грузии посадили на 18 лет двух обвиняемых в убийстве российского туриста

Зугдидский районный суд в Грузии приговорил двух граждан страны Бежана Чкадуа и Реваза Пакелиани к 18 годам лишения свободы каждого по делу о нападении на российских туристов и убийстве одного из них в январе 2025 года. Об этом сообщает Newsgeorgia со ссылкой на прокуратуру Грузии.

По версии следствия, 5 января обвиняемые напали на россиян Виктора Соловьева и Алину Габаеву, которые направлялись из города Зугдиди в поселок Местию. Один из нападавших «нейтрализовал Соловьева, используя нож», а другой выстрелил в него из пистолета. Мужчина умер на месте. В МВД Грузии сообщали, что один из обвиняемых, чтобы скрыть преступление, сбросил тело в реку.

После этого нападавшие похитили Габаеву, вывезли ее в безлюдное место и оставили там. Позже, как пишет Newsgeorgia, женщине оказали помощь прохожие.

Нападавших задержали на следующий день. Им предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, разбое и незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.