Суд в Грузии арестовал двоих обвиняемых в убийстве российского туриста

Районный суд грузинского города Зугдиди арестовал двоих обвиняемых по делу об убийстве российского туриста Виктора Соловьева во время разбойного нападения в регионе Сванети, сообщил телеканал «Рустави 2».

Двум гражданам Грузии — Ревазу Пакелиани и Бежану Чкадуа — вменили статьи о покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, грабеже и незаконном приобретении оружия. Им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.

По версии следствия, 5 января обвиняемые напали на двух российских туристов, направлявшихся из Зугдиди в Местию. Нападавшие отобрали у россиян телефоны и ранили одного из туристов — Виктора Соловьева — из огнестрельного оружия, а затем похитили его. Тело погибшего позже нашли в реке. Обвиняемых задержали 6 января.

Адвокаты обвиняемых просили отпустить их подзащитных под залог. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении обвиняемых под стражу. В ходе заседания Пакелиани заявил, что стрелял в россиянина в целях самообороны.