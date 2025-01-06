В Грузии напали на двух российских туристов. Одного из них нашли мертвым в реке

В Грузии в реке Накра нашли тело российского туриста, похищенного 5 января в регионе Сванети. Об этом сообщает NewsGeorgia со ссылкой на заявление МВД Грузии.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что пара из России, Виктор и Алина, в ночь на 5 января ехали из города Зугдиди в сторону поселка Местиа. По словам Алины, в какой-то момент начался снегопад, они вышли из машины, чтобы сделать фотографию. Мимо проехал автомобиль Subaru, сидевшие в нем люди спросили, нужна ли паре помощь. Вскоре Алина и Виктор снова встретили эту машину.

«Потом мы их обогнали, они стояли на обочине. По дороге встретилась застрявшая машина, и Витя вытащил ее на тросе. В этот момент белая Subaru проехала мимо и уже не останавливалась. Когда Витя издалека увидел, что они стоят посреди дороги, он попросил дать ему нож из бардачка. Остановился, вышел и спросил, что случилось. Они попросили у него насос. Он достал и отдал им. Потом начался какой-то конфликт», — рассказывала Алина (цитата по «Эхо Кавказа»).

По ее словам, она слышала, как неизвестные говорили: «Зачем вы останавливались в тоннеле, зачем нас фотографировали?» Она также рассказала, что слышала два выстрела. В результате неизвестные увезли Виктора на своей машине.

Вечером 6 января МВД Грузии объявило о задержании двух подозреваемых. По версии следствия, 5 января они ограбили двух иностранных граждан и отняли у них мобильные телефоны. Один из туристов, мужчина 1986 года рождения, был незаконно лишен свободы и застрелен похитителями, утверждают в МВД. В полиции считают, что один из подозреваемых, чтобы скрыть преступление, сбросил тело в реку.