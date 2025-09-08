Трамп пообещал созвониться с Путиным в ближайшие пару дней

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Разговор, заявил Трамп журналистам, состоится в ближайшие пару дней.

Кроме того, сообщает Reuters, Трамп рассказал, что в Вашингтон на встречу в ближайшее время прибудут европейские лидеры, не став уточнять, кто именно.

Отвечая журналистам, попросившим прокомментировать массированный удар, нанесенный Россией по Украине, Трамп заявил, что «недоволен» продолжающимися боевыми действиями, подчеркнув, что собирается «покончить с этим». Президент США также вновь заявил, что готов перейти ко «второй фазе» санкций в отношении России.

Вооруженные силы РФ в ночь на 7 сентября нанесли самый масштабный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. В обстреле участвовали более 800 беспилотников и почти полтора десятка ракет. В Киеве были повреждены жилые дома и здание правительства, которое попало под обстрел впервые с начала войны. По данным на утро 8 сентября, в Киеве погибли три человека, включая мать с двухмесячным ребенком.

После российских ударов в США вновь заговорили о новых санкциях в отношении России.

Еще о том, как в мире отреагировали на удары РФ по Украине

«Кремль убивает без разбора. Он хочет войны, а не мира» Первые реакции на самую массированную атаку ВС РФ по Украине — и удар по зданию правительства в Киеве

