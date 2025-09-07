Жилой дом в Киеве, поврежденный в результате атаки России, 7 сентября 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Вооруженные силы РФ в ночь на 7 сентября нанесли самый масштабный удар по Украине за все время полномасштабной войны. В обстреле участвовали более 800 беспилотников и почти полтора десятка ракет. По данным украинских властей, в результате атаки погибли четыре человека, в том числе младенец, более 40 получили ранения. В Киеве повреждены жилые дома и здание правительства, которое попало под обстрел впервые с начала войны. Вот как в разных странах мира реагируют на атаку России.

Президент Франции

Россия вновь обрушила на Украину сотни беспилотников и десяток ракет, нанося удары без разбора — в том числе по жилым районам и резиденции правительства. Мои мысли с жертвами, их близкими, а также с Украиной и украинским народом.

Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия же тем временем все глубже погружается в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем и впредь делать все, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир.

Глава Европейской комиссии

Минувшей ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов беспилотниками и ракетами по Украине, их целями стали правительственные здания и жилые дома. Кремль в очередной раз издевается над дипломатией, попирает международное право и без разбора убивает людей.

Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать это делать. Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем долгосрочные гарантии безопасности и ужесточаем санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны прекратиться.

Глава европейской дипломатии

Каждая российская атака — это сознательный выбор и сигнал: Россия не хочет мира. Сегодняшние удары, в том числе по правительственному зданию в Киеве, — это часть явной эскалации конфликта. Мы будем и впредь поддерживать оборонную промышленность Украины и ужесточать санкции в отношении Москвы.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы

Непрекращающиеся бомбардировки и удар по правительственному зданию в столице Киеве, в результате которого погибли невинные люди, в том числе младенец, недопустимы. Мы твердо солидарны с Украиной в ее усилиях по восстановлению и борьбе с безнаказанностью. Мы восстановим надежду на мирную и демократическую Европу.

Премьер-министр Польши

Нападение России на правительственное здание в Киеве вновь показывает, что нет смысла и дальше откладывать решительную реакцию на действия Путина и пытаться умиротворить его. США и Европа должны совместно заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня. У нас есть все необходимые для этого инструменты.

Президент Латвии

Россия продолжает эскалацию конфликта, агрессивно атакуя гражданскую инфраструктуру Украины, и теперь под ударом также оказалось правительственное здание в Киеве. Послание ясно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы поставлять больше оружия Украине и усиливать давление на Россию.

Президент Литвы

Прошлой ночью Россия нанесла самый крупный с начала войны удар с помощью беспилотников и ракет по жилым домам и зданию правительства в Киеве. Это жестокое нападение — еще одно вопиющее и недопустимое нарушение международного права. Литва твердо поддерживает Украину.

Премьер-министр Эстонии

Путин лжет. Россия сознательно выбирает войну и смерть вместо мира. Но Украина сопротивляется. Свободу не сломить бомбардировками. И наша поддержка не прекратится.

Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии

Каждый раз, когда произносится слово «мир», Россия отвечает еще большим террором. Прошлой ночью была беспрецедентная эскалация. Более 800 беспилотников и ракет обрушились на украинские города. Впервые с момента полномасштабного вторжения повреждено здание кабинета министров в Киеве. На эскалацию со стороны России Европа должна ответить решимостью. Только давление и единство могут приблизить конец этой войны.

Министр иностранных дел Чехии

Путин притворяется, что хочет положить конец войне, но на самом деле ему важно только убить как можно больше украинцев. Ночью он запустил более 800 дронов и ракет и убил мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает встать на сторону агрессора.

Министр иностранных дел Австрии

Прошлой ночью террор России против Украины вышел на новый уровень: впервые нанесен удар по зданию правительства в Киеве, его сопровождали массированные атаки на гражданскую инфраструктуру по всей стране. Европа должна отреагировать решительно, еще больше усилить поддержку Украины, усилить давление на Россию и продолжать неустанно бороться за справедливый и прочный мир!

Украина

Президент Украины

Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, — сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Мы должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает.

Глава офиса президента Украины

Очередная террористическая атака россиян. Снова удары по жилым домам, погибшие мирные жители, ребенок. Удары также по инфраструктуре. Война, которую Россия не хочет останавливать. В таких условиях только усиление Украины и ограничения против России и их союзников могут дать результат. Нужен устойчивый мир, чтобы люди не погибали. Каждая попытка таких ударов должна быть крайне дорогой для России, тогда они остановятся.

Премьер-министр Украины

Так выглядит штаб-квартира правительства Украины после российского нападения сегодня утром. Вся наша команда ежедневно работает в этом здании. К счастью, никто не пострадал. Российское варварство не остановит работу правительства Украины. Стены будут отремонтированы, это всего лишь кирпичи, но жизни наших людей не вернуть. В результате российского нападения этой ночью четыре человека погибли и 44 получили ранения.

Ясно одно: Россия не хочет мира. Я призываю мир превратить возмущение российскими преступлениями в конкретную поддержку Украины. Не для стен этого здания, а для защиты нашего народа и общин по всей стране. Нам нужна более мощная противовоздушная оборона — больше систем и больше боеприпасов — для защиты наших городов и энергетической системы в преддверии зимы. Нам нужны более жесткие санкции, которые лишат агрессора доходов от продажи нефти и газа, тех самых ресурсов, которые финансируют его террор.

Только оставаясь сильными и едиными, мы сможем положить конец российской агрессии и обеспечить мир.

Министр иностранных дел Украины

Наибольший цинизм заключается в том, что эти жестокие атаки происходят как раз в тот момент, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира. Но вместо того, чтобы ответить на эти усилия и согласиться на встречу лидеров, Путин отвергает дипломатию и усиливает террор. Только давление на Москву может положить конец эскалации террора. Российская военная машина работает за счет доходов от нефти и газа. Мы призываем наших союзников прекратить ее финансирование, чтобы положить конец войне.

Россия

Министерство обороны РФ

Сегодня, 7 сентября 2025 года, Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине города Киев и логистической базе «СТС-ГРУПП» на южной окраине города Киев.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились.

