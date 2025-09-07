Киев после крупнейшей атаки России Впервые под ударом здание правительства Украины. Как это выглядит

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ночь на 7 сентября. По данным ВСУ, войска России применили более 800 беспилотников (такого ранее еще не было), а также 13 ракет различных типов. Одной из главных целей стал Киев. По информации местных властей, в Киеве повреждены жилые многоквартирные дома и здание правительства (такого тоже никогда не было). По данным на 10:00 известно, что в результате атаки в Киеве погибли два человека — мать и ее сын, которому было менее одного года. Ранения получили 20 человек.

Российская ракета в небе над Киевом, 7 сентября 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Киева укрываются в бомбоубежище Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Дым поднимается над зданием правительства Украины после российского удара. В результате удара повреждены крыша и верхние этажи Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Пожарный вертолет сбрасывает воду на здание правительства Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA Спасатели тушат пожар в здании правительства Канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram / AFP / Scanpix / LETA

Жилой дом в Киеве, получивший повреждения в результате удара Oleksandr Magula / AFP / Scanpix / LETA

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Житель Киева осматривает поврежденную квартиру своего друга Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

