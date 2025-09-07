новости
Киев после крупнейшей атаки России Впервые под ударом здание правительства Украины. Как это выглядит
Источник: Meduza
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ночь на 7 сентября. По данным ВСУ, войска России применили более 800 беспилотников (такого ранее еще не было), а также 13 ракет различных типов. Одной из главных целей стал Киев. По информации местных властей, в Киеве повреждены жилые многоквартирные дома и здание правительства (такого тоже никогда не было). По данным на 10:00 известно, что в результате атаки в Киеве погибли два человека — мать и ее сын, которому было менее одного года. Ранения получили 20 человек.