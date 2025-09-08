Россия вновь нанесла удар по Киевской области. Цель — объект тепловой генерации
ВС РФ в ночь на 8 сентября атаковали беспилотниками один из объектов тепловой генерации в Киевской области.
«Цель очевидна — нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы», — заявило Минэнерго Украины, подчеркнув, что удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры. После атаки возник пожар, который ликвидировали к 08:30 утра, сообщила ГСЧС Украины. Люди не пострадали.
В заявлении Минэнерго не уточняется, какой именно объект тепловой генерации был атакован. Украинские телеграм-каналы, в свою очередь, пишут, что удар был нанесен по Трипольской ТЭС. «Русская служба Би-би-си» пишет, что в Киеве и Киевской области в ночь на 8 сентября были перебои с электричеством.
7 сентября российские воорженные силы нанесли самый масштабный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. В обстреле участвовали более 800 беспилотников и почти полтора десятка ракет. В Киеве были повреждены жилые дома и здание правительства, которое попало под обстрел впервые с начала войны. По данным на утро 8 сентября, в Киеве погибли три человека, включая мать с двухмесячным ребенком. Всего жертвами российского удара в разных частях Украины стали пять человек.