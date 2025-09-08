На издательство Ad Marginem составили протокол о «пропаганде ЛГБТ»

Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза». Хочу поддержать «Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

На издательство Ad Marginem составили протокол по административной статье о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Протокол поступил в Басманный районный суд Москвы, на это обратила внимание «Медиазона».

Что стало поводом для составления протокола, неизвестно. По этой статье издательству грозит штраф от 800 тысяч до миллиона рублей или приостановка работы на срок до 90 дней.

Обновление. «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники на книжном рынке сообщила, что протокол составили из-за книги Оливии Лэнг «Тело каждого».

В конце августа протокол о «пропаганде ЛГБТ» составили на издательство «Новое литературное обозрение». Незадолго до этого стало известно, что книжные магазины Москвы и Петербурга получили письмо, в котором издательство попросило их убрать из продажи книгу шведского историка Пера Факснельда «Инфернальный феминизм». В письме говорилось, что книгу нужно изъять из продажи «по требованию прокуратуры и в связи с возбуждением дела об административном правонарушении».

В конце мая петербургский независимый книжный магазин «Подписные издания» оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за продажи трех книг издательства Ad Marginem — «Тело каждого» Оливии Лэнг и «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг.

Читайте также

«Мы наблюдали борьбу страха и жадности» Дело Popcorn Books и Individuum необратимо изменило российский книжный рынок. «Медуза» рассказывает, что предшествовало арестам сотрудников издательств

Читайте также

«Мы наблюдали борьбу страха и жадности» Дело Popcorn Books и Individuum необратимо изменило российский книжный рынок. «Медуза» рассказывает, что предшествовало арестам сотрудников издательств