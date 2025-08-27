На независимое издательство «Новое литературное обозрение» составили протокол по статье о «пропаганде ЛГБТ»

В Пресненский районный суд Москвы поступил протокол по административной статье о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП) на издательство «Новое литературное обозрение», обратила внимание «Медиазона».

Что стало поводом для протокола — неизвестно. Заседание в суде пока не назначено, отмечает «Медиазона».

22 августа «Русская служба Би-би-си» писала, что книжные магазины Москвы и Петербурга получили письмо, в котором издательство «Новое литературное обозрение» попросило их убрать из продажи книгу шведского историка Пера Факснельда «Инфернальный феминизм». Она была опубликована издательством в серии «Гендерные исследования». Причина этой просьбы не называлась.

В конце мая петербургский независимый книжный магазин «Подписные издания» оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за продажи трех книг издательства Ad Marginem — «Тело каждого» Оливии Лэнг и «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг. В июле на него составили еще один протокол по этой статье. Также протокол по статье о «пропаганде ЛГБТ» в июне составили на независимый московский книжный магазин «Фаланстер». В обоих случаях повод был неизвестен.

«Дело издателей» — это начало больших перемен. Оно усилит цензуру и изменит всю книжную индустрию Аналитический проект Re: Russia — о будущем книгоиздательства в России

