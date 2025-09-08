Министр энергетики США: Европа должна перестать покупать нефть и газ у России, если хочет, чтобы Вашингтон усилил санкции против Москвы

Европейские страны должны перестать покупать российские нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции в отношении Москвы. Об этом заявил в разговоре с Financial Times министр энергетики США Крис Райт.

По его мнению, страны Европы должны вместо российского покупать американский сжиженный природный газ (СПГ), а также бензин и другие виды топлива. Он напомнил, что ЕС обязался закупить у США энергоносителей на 750 миллиардов долларов к концу 2028 года.

«Если европейцы проведут черту и скажут: „Мы не собираемся покупать больше российского газа, мы не собираемся покупать российскую нефть“. Окажет ли это положительное влияние на то, что США будут агрессивнее [вводить санкции]? Определенно», — заявил Райт.

Он считает, что для европейцев более выгодно покупать энергоносители у США.

«Россия финансирует свою военную машину за счет экспорта нефти и природного газа, и если не будет европейских закупок, то это сократит их [России] доходы», — добавил министр.

3 сентября во время разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти, так как тем самым ЕС «финансирует войну». Он также заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы китайские власти также отказались от закупки российских нефти и газа. По информации Bild, возразить Трампу попыталась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн, которая сообщила, что с начала полномасштабной войны Европа существенно сократила закупки российской нефти. Президенту США также рассказали, что нефть у России из числа европейских стран продолжают покупать только Венгрия и Словакия.

В мае 2025 года года Еврокомиссия представила проект «дорожной карты» по прекращению импорта в Евросоюз российских энергоносителей. В нем, в частности, предлагалось прекратить весь импорт российского газа к 1 января 2028 года. Позже агентство Reuters сообщало, что осенью нынешнего года Европарламент рассмотрит предложение, которое предусматривает отказ от импорта российского газа уже к январю 2027 года.