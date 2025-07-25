Reuters: в Европарламенте рассмотрят вариант отказа от российского газа к январю 2027 года

Европарламент рассмотрит предложение, которое предусматривает отказ от импорта российского газа уже к январю 2027 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

В мае нынешнего года Еврокомиссия представила проект «дорожной карты» по прекращению импорта в Евросоюз российских энергоносителей. В нем, в частности, предлагалось прекратить весь импорт российского газа к 1 января 2028 года.

Двое депутатов Европарламента — Инесе Вайдере из правоцентристской Европейской народной партии и Вилле Ниинисте из Партии зеленых, которые курируют план отказа от российского газа — предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года.

По словам дипломатов из стран ЕС, маловероятно, что их правительства согласятся перенести сроки реализации мер по отказу от российского газа. При этом Вайдере и Ниинисте могут использовать предложение как рычаг давления для продвижения других своих инициатив. В частности, Вайдере предлагает обязать правительства вводить санкции против компаний, нарушающих запрет на импорт, включая возможность отзыва лицензий на торговлю энергоресурсами.

Голосование в Европарламенте по вопросу отказа от российских энергоносителей запланировано на осень 2025 года. Решение должно быть одобрено как Европарламентом, так и квалифицированным большинством стран ЕС — это означает, что такие страны, как Венгрия и Словакия, которые по-прежнему импортируют российский газ и выступали против планов ЕС, не смогут заблокировать решение, поясняет Reuters.

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