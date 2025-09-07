Власти острова Джерси заподозрили Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег

Власти ведут расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича. Его заподозрили в коррупции и отмывании денег, сообщает The Guardian, ссылаясь на документы федерального уголовного суда Швейцарии.

Следствие, согласно документам, пытается установить происхождение состояния Абрамовича, которое он приобрел в России в 1990-х и 2000-х годах. Среди прочего власти острова в рамках расследования запросили данные о счетах в швейцарских банках, которые связывают с бизнесменом.

Суд в Швейцарии, несмотря на попытки адвокатов Абрамовича заблокировать обмен документами, постановил, что эту информацию можно передать властям Джерси.

Один запрос касается подозрений в отмывании денег, полученных Абрамовичем при продаже компании «Сибнефть» за 13 миллиардов долларов в 2005 году. Второе дело связано с возможным нарушением санкций из-за переводов, совершенных после того, как бизнесмена включили в санкционный список острова Джерси в 2022 году.

Абрамович через своих адвокатов отверг все обвинения и заявил, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности не соответствуют действительности.

Власти острова Джерси весной 2022 года заблокировали активы Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов, сообщал Bloomberg. Это произошло вскоре после того, как власти Евросоюза и Великобритании ввели санкции против бизнесмена из-за полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Журнал Forbes оценивает состояние Абрамовича в 9,2 миллиарда долларов.

