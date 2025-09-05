Участникам войны в Украине надо дать возможность прийти в школы и преподавать там «те предметы, которые им ближе», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время общения со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.

Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли — защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. И самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно.

Володин добавил, что у него в школе военную подготовку и труд преподавали участники Великой Отечественной войны, которые «серьезно влияли на наше мировоззрение»

В российских школах с начала войны проходят «Разговоры о важном», на которых детям рассказывают о «необходимости и своевременности» «специальной военной операции». Школьники учатся по новому учебнику истории, в котором российские власти оправдывают вторжение в Украину, аннексию Крыма и даже сталинские репрессии. Кроме того, участники войны в Украине нередко приходят в школы в рамках классных часов, а самих школьников вовлекают в разные мероприятия военной тематики.