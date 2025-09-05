«У Max должна быть конкуренция». Песков заявил, что Telegram и WhatsApp должны работать в России
Мессенджеры Telegram и WhatsApp должны продолжать работать в России, чтобы у «национального» мессенджера Max была конкуренция. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.
«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», — заявил Песков.
По его мнению, Max должен стать развитым сервисом, чтобы россияне сами захотели его установить. Для этого мессенджеру необходимо пройти «большой путь в этом плане».
«Но и конкуренты должны быть», — заключил Песков.
В середине августа Роскомнадзор объявил, что в России начали «частично ограничивать» звонки в Telegram и WhatsApp. Такое решение служба объяснила тем, что эти мессенджеры «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Вскоре одним из самых скачиваемых приложений у российских пользователей стал сервис для звонков и видеовстреч Google Meet. С конца августа он начал работать в России с перебоями.