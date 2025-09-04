У фонда «Вера» сменился директор. Его снова возглавила основательница Нюта Федермессер

Директором благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» снова станет его учредительница Нюта Федермессер, сообщили в самом фонде.

До этого в течение четырех лет директором фонда была Елена Мартьянова. О причинах ее ухода в фонде не сообщили. Фонд выразил благодарность Мартьяновой и перечислил ее достижения за эти годы. Как отмечается, под ее руководством главным фокусом работы фонда стала помощь на дому взрослым и детям. Кроме того, в эти годы заработал «Хоспис на дому» в Петербурге, а команда координаторов в хосписах выросла вдвое.

В фонде отметили, что Мартьянова в общей сложности проработала в организации 11 лет. «На Ленино директорство пришлись очень сложные 4 года: санкции, , иноагентство многих НКО, потеря многих доноров. Но „Вера“ выстояла. И даже шагала вперед», — говорится в сообщении.

До Мартьяновой с 2019 года пост директора занимала Анна Скоробогатова.

Нюта Федермессер не комментировала новые перестановки в руководстве фонда «Вера».

В ноябре 2024 года Нюта Федермессер объявила, что покидает пост директора московского Центра паллиативной помощи, который она занимала восемь лет. Она пояснила, что приняла решение об уходе еще в 2023 году и планировала реализовать его к середине 2025 года, к моменту истечения контракта с московским Департаментом здравоохранения. По словам Федермессер, решение уйти было отчасти продиктовано желанием дать Центру развиваться дальше самостоятельно. При этом она осталась в правлении фонда «Вера».

