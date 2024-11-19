Нюта Федермессер объявила об уходе с поста директора Центра паллиативной помощи

Учредительница благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер объявила, что со 2 декабря покидает пост директора московского Центра паллиативной помощи, который она занимала восемь лет.

Федермессер пояснила, что приняла решение об уходе еще в 2023 году и планировала реализовать его к середине 2025 года, к моменту истечения контракта с московским Департаментом здравоохранения. По ее мнению, к 2023 году было уже «точно понятно», что в Москве «нет больше хороших и плохих хосписов». «Нет никакого смысла искать близкому человеку место получше — везде хорошо. Везде обезболивание, везде бесплатно, везде уютно и достойно. К концу 2023 года можно было совершенно уверенно сказать, что в Москве система паллиативной помощи лучшая не только в России, но и в мире. И это не лукавство и не преувеличение. Откатить назад уже невозможно», — написала она.

По словам Федермессер, решение уйти было отчасти продиктовано желанием дать Центру развиваться дальше самостоятельно. Кроме того, в Москве, как пишет Федермессер, «нужна скрупулезная каждодневная работа», а ей «важно и интересно запускать новое, исправлять плохо работающее, менять и переделывать несовершенное, чинить и исправлять сломанное».

«Я хочу распространять знания и философию, в центре которой всегда находится человек, дальше, за пределы хосписа и паллиатива, даже за пределы ПНИ (психоневрологический интернат — прим. „Медузы“)», — пишет Федермессер.

Кроме того, по ее словам, начавшиеся в 2024 году преобразования в системе организации медицинской помощи требуют «невероятного терпения и навыка именно процессной работы», которого у нее нет.

В своем фейсбуке Федермессер поблагодарила работавших с ней сотрудников Центра, мэра Москвы Сергея Собянина и его заместительницу по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Федермессер добавила, что она остается на должности советника по социальной политике при губернаторе Нижегородской области, а также в правлении фонда «Вера» и в проекте «Народного фронта» «Регион Заботы», который проводит мониторинг паллиативной помощи в нескольких регионах.

Московский Центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения был зарегистрирован в 2015 году. По словам Федермессер, с 2020 по 2024 годы он вырос в три раза и сейчас представляет собой самую крупную площадка паллиатива в мире с почти 800 коек в стационарах. В нем работают более 2500 сотрудников, а помощь ежегодно получают около 40 тысяч пациентов.

Нюта Федермессер в 2019 году баллотировалась на выборах в Мосгордуму по тому же округу, где собиралась идти соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Из-за этого между ней и представителями оппозиции возник конфликт. Впоследствии Соболь до выборов не допустили, но Федермессер сняла свою кандидатуру еще до этого. В июле 2023 года Федермессер заявила, что больше не будет заниматься федеральным законодательством в социальной сфере — после того, как депутаты Госдумы одобрили поправки, которые подразумевали упразднение службы по защите прав людей с психическими нарушениями. В сентябре Федермессер исключили из совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

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