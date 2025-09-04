Михаил Фридман попросил правительство Испании помочь ему выйти из-под санкций ЕС

Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман попросил правительство Испании поддержать его исключение из санкционного списка Евросоюза, пишет El Mundo со ссылкой на письмо миллиардера в испанский МИД.

Фридман — ключевой акционер инвестиционного фонда LetterOne, контролирующего испанскую сеть супермаркетов Dia. По данным El Mundo, аргументируя свою просьбу, бизнесмен указал в письме, что у сети Dia в Испании более 2300 магазинов, которые обеспечивают экономический эффект в 6,8 миллиарда евро и поддерживают занятость около 100 тысяч человек.

В письме Фридман утверждает, что если он восстановит свое участие в управлении группой, от которого сейчас отстранен, то его возвращение станет «важной гарантией» реализации пятилетнего стратегического плана. Он предусматривает открытие 300 новых магазинов и ежегодные инвестиции около 180 миллионов евро до 2029 года.

Бизнесмен, как пишет El Mundo, уже смог заручиться поддержкой Венгрии, Словакии и Люксембурга в вопросе снятия санкций. Положительно на это также смотрят Италия, Греция, Австрия и Хорватия, а против выступает Латвия из-за связи Фридмана с другим находящимся под санкциями сооснователем «Альфа-групп» Петром Авеном (он латвийский гражданин).

Санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена были введены вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — Евросоюз счел, что бизнесмены входят в ближний круг Путина. Оба подали иски о снятии санкций, но смогли добиться только пересмотра основания для продления санкций (это происходит каждые полгода) — сами ограничения остались в силе. Санкции вынудили Фридмана и Авена уступить контроль над инвестиционной группой LetterOne и выйти из ее совета директоров. Кроме того, в 2024 году Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке и «Альфа-страховании». В августе 2024 года Совет ЕС в очередной раз отказал Фридману в снятии санкций.

Снять санкций с Фридмана просили также российские оппозиционные политики, журналисты и бизнесмены. В марте 2023 года они подписали коллективное письмо в адрес Еврокомиссии с такой просьбой. В числе подписавших это письмо был председатель правления Международного ФБК Леонид Волков. После того, как письмо с его подписью опубликовал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, Волков объявил, что уйдет со своего поста.

Читайте также

«Партизаны должны работать с кем угодно» «Медуза» и «Система» рассказывают, как российские бизнесмены помогают оппозиции — и почему они это делают

Читайте также

«Партизаны должны работать с кем угодно» «Медуза» и «Система» рассказывают, как российские бизнесмены помогают оппозиции — и почему они это делают