Совет ЕС отказался снять с Фридмана действующие санкции. Он безуспешно оспаривает их уже больше двух лет

Совет Евросоюза отказал бизнесмену и основателю «Альфа групп» Михаилу Фридману в снятии действующих санкций, пишут «Ведомости».

Издание узнало об этом из запроса Фридмана на арбитраж с Люксембургом. В этом запросе цитируется ответ представителя суда ЕС, который сообщает, что Совет ЕС намерен сохранить все обвинения против бизнесмена в силе. Это означает, что те санкции, которые наложены на Фридмана, сохраняются.

Санкции против Фридмана были введены сразу после начала войны в Украине, 28 февраля 2022 года. Они (как и санкции против России) продлеваются раз в полгода. Фридман оспорил это решение. В апреле 2024 года суд ЕС отменил основания для введения санкций, действовавших с февраля 2022-го по март 2023-го, признав их недостаточными. Однако Фридман все равно остался под санкциями, поскольку в марте 2023 года они были введены против него на другом основании и отдельным решением. Его (как и решение о продлении уже этих санкций) он тоже оспаривает. Иски пока не рассмотрены.

Представитель Фридмана подтвердил «Ведомостям» подлинность запроса, но отказался от дальнейших комментариев.

В иске к Люксембургу, с которым Фридман обратился в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) бизнесмен оспаривает заморозку своих активов в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании. Эти активы были заморожены после введения санкций. Фридман также требует выплаты 16 миллиардов долларов компенсации.

В марте 2023 года ряд российских оппозиционных политиков, журналистов и бизнесменов подписали коллективное письмо в адрес Еврокомиссии с просьбой снять санкции с Фридмана. В числе подписавших это письмо был также председатель правления Международного ФБК Леонид Волков. После того, как письмо с его подписью было опубликовано бывшим главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым Волков объявил, что уйдет со своего поста.

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