В Пекине прошел военный парад, на котором присутствовали Путин и Ким Чен Ын. Трамп обвинил Китай, Россию и КНДР в подготовке заговора против США

В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. На параде в качестве гостей присутствовали 26 глав государств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Мы собрались здесь, чтобы отметить 80-ю годовщину победы Китая», — заявил в начале своей речи председатель КНР Си Цзиньпин, который призвал китайский народ помнить ветеранов, сражавшихся против японских захватчиков (цитата по BBC News).

Он заявил об «огромной национальной жертве», которую принес народ Китая ради спасения человеческой цивилизации. По его словам, Китай никогда не запугают никакие «хулиганы», намекнув, как считает The Guardian, таким образом на США и их союзников.

Си отметил, что сегодня человечество стоит перед выбором — «мир или война, диалог или конфронтация, взаимовыгодные результаты и игра с нулевой суммой». «Только относясь друг к другу как к равным, живя в гармонии и поддерживая друг друга, все страны и народы могут обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и предотвратить повторение исторических трагедий», — приводит слова Си CNN.

Он считает, что Пекин «твердо стоит на правильной стороне истории». Си предупредил, что Китай «не остановить», после чего на параде началась демонстрация военной техники.

Среди других гостей парада были: президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, а также Александр Лукашенко.

В ходе парада, в частности, была впервые продемонстрирована межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C. Это модернизированная версия ракеты DF-5 с дальностью полета более 13 тысяч километров, пишет South China Morning Post. The Global Times со ссылкой на экспертов сообщает, что новая ракета имеет дальность полета более 20 тысяч километров.

Вскоре после начала парада президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором обвинил Китай, Россию и КНДР в планировании заговора против США. По мнению Трампа, «главный вопрос» заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин «о той огромной поддержке», которую США «оказали Китаю, чтобы помочь ему защитить свою свободу от очень недружественного иностранного захватчика».

«Многие американцы погибли в борьбе за победу и славу Китая. Я надеюсь, что их по праву чтут и помнят за их храбрость и самопожертвование!» — написал Трамп.

Президент США также пожелал Китаю и Си провести «великолепный праздничный день».

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, поскольку вы участвуете в заговоре против Соединенных Штатов Америки», — добавил американский лидер.

Обновление. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры России, КНДР и Китая «никакие заговоры» не устраивали. «Он [Трамп] опять-таки не без иронии сказал, что якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было», — сказал Ушаков в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

