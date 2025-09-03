Польский журналист заявил, что Трамп жалуется на Путина из-за войны в Украине, но ничего не предпринимает. Трамп посоветовал ему сменить работу

Президент США Дональд Трамп отверг утверждение о том, что он не предпринимает никаких мер давления на президента России Владимира Путина, чтобы заставить его остановить войну с Украиной.

3 сентября в Белый дом прибыл президент Польши Кароль Навроцкий. Они с Трампом устроили совместную пресс-конференцию, во время которой корреспондент «Польского радио» задал президенту США вопрос о его действиях в отношении Путина.

«Вы много раз выражали недовольство и разочарование Путиным, но [против него не было предпринято] никаких действий с тех пор, как вы вернулись в президентское кресло», — заявил журналист. После этого он хотел перейти непосредственно к вопросу, но Трамп не дал ему договорить.

«С чего вы взяли, что мы не предприняли никаких действий? Мы только что ввели вторичные санкции против Индии — крупнейшего покупателя [российской нефти] после Китая, почти такого же [по объемам]. Это обошлось России в сотни миллиардов долларов. И я еще не перешел ко второй или третьей фазе [давления на Россию]», — ответил Трамп.

«Если вы говорите, что никаких действий не было, я думаю, вам стоит найти себе другую работу», — упрекнул журналиста президент США.

До переизбрания на пост президента США Дональд Трамп утверждал, что остановит войну России с Украиной за сутки. После возвращения в Белый дом он занялся урегулированием этого конфликта, ради чего впервые с 2022 года восстановил контакты Белого дома с Кремлем.

За полгода переговоров Трамп не добился практически никакого прогресса. Он неоднокрано выражал недовольство Владимиром Путиным и грозил ему усилением санкций. В конце августа США ввели 50-процентные тарифы на импорт из Индии из-за закупок российской нефти. Источники Reuters, однако, заявили, что Индия не собирается снижать объем нефти, закупаемой в РФ.