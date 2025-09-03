Навальная, Яшин и Кара-Мурза попросили Канаду дать убежище россиянам, которых депортируют из США

Политики Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза написали письмо премьер-министру Канады Марку Карни с просьбой принять в своей стране россиян с антивоенной позицией, которых депортируют из США. Текст письма опубликован в издании The Globe and Mail.

В письме оппозиционеры указывают на то, что многие антивоенные россияне, подавшие заявления на убежище в США, сейчас содержатся в иммиграционных центрах, несмотря на то что они не совершили никаких правонарушений — причем семьи зачастую оказываются разделены.

«Еще хуже, что американские суды все чаще выносят отказы в предоставлении убежища и наделяют исполнительную власть полномочиями депортировать наших соотечественников обратно в Россию — где, как правило, их немедленно арестовывают спецслужбы Путина», — говорится в письме.

Навальная, Яшин и Кара-Мурза просят премьер-министра Канады принять решение о предоставлении убежища россиянам, которых депортируют из США, и уведомить американское правительство о готовности принять таких россиян на своей территории — чтобы их не высылали в Россию.

Также в письме политики просят создать рабочую группу при посольстве Канады в США, к которой могли бы обращаться россияне, ожидающие решений по убежищу и опасающиеся депортации.

Одним из первых известных случаев депортации из США стал кейс россиянина Леонида Мелехина. В России его неоднократно задерживали за участие в протестных акциях. В августе 2024 года Мелехин перешел границу Мексики и США и попросил убежище. Несколько месяцев он провел в американской иммиграционной тюрьме, после чего ему отказали в убежище и депортировали, а в России суд арестовал его по обвинению в «оправдании терроризма».

В конце августа появились новости о депортации из США десятков россиян, запросивших там политическое убежище и оказавшихся в иммиграционных тюрьмах на время рассмотрения прошений. Правозащитники утверждают, что некоторых из депортированных допрашивали в России, а кого-то уже задержали, но достоверной информации об этом нет.

Подробнее об этом читайте здесь

США за один день депортировали несколько десятков россиян Среди них — просители политического убежища и бывший военный, которого в России преследуют за побег из части. Одного из высланных задержали

Подробнее об этом читайте здесь

США за один день депортировали несколько десятков россиян Среди них — просители политического убежища и бывший военный, которого в России преследуют за побег из части. Одного из высланных задержали