Бывший глава следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов был освобожден из колонии и уехал воевать в Украину, сообщила газета «Коммерсант».

По данным издания, в колонии Дрыманов несколько просил отправить его на российско-украинскую войну, но получал отказы.

В заключении у бывшего главы московского СК «обострились проблемы со здоровьем», утверждает «Коммерсант». Газета пишет, что в колонии у Дрыманова диагностировали онкологическое заболевание и сделали ему успешную операцию.

В ноябре 2024 года суд освободил Дрыманова от наказания «в связи с болезнью» — какой именно, неизвестно. Первыми об освобождении бывшего чиновника 2 сентября сообщили телеграм-каналы «112» и «Baza».

На свободе 57-летний Дрыманов продолжил лечение в Москве, и после курса реабилитации снова попросил отправить его на войну, пишет «Коммерсант». В итоге он получил разрешение, прошел обучение на оператора беспилотников и летом 2025-го уехал в зону боевых действий. Где именно сейчас находится бывший глава московского СК, неизвестно.

Мосгорсуд в марте 2020 года признал Александра Дрыманова виновным в получении крупных взяток и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Дрыманов и другие фигуранты дела, работавшие в Следственном комитете, за взятку пытались освободить из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Сумма взятки оценивалась в один миллион долларов.

