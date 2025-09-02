Разведка Южной Кореи: в Курской области погибли две тысячи солдат из КНДР. Еще шесть тысяч северокорейских военных отправят на восстановление региона

Около двух тысяч северокорейских военных погибли в боях в Курской области, воюя на стороне армии России, заявили в разведке Южной Кореи.

Кроме того, в разведке подтвердили, что КНДР дополнительно отправит в Россию около шести тысяч военнослужащих в рамках третьей волны переброски войск для помощи Москве.

Об отправке северокорейских военных в Россию в середине июня говорил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он заявил, что КНДР направит пять тысяч военных строителей и тысячу саперов для участия в восстановлении разрушенных объектов и разминировании территорий Курской области.

С октября 2024 года Северная Корея отправила в Россию, как считала южнокорейская разведка, около 13 тысяч военных (по другим оценкам — до 15 тысяч) для поддержки российской армии — в основном в боях в Курской области, оккупированной на тот момент ВСУ. Оценки погибших северокорейских военных также разнились. По данным Reuters на конец апреля 2025 года, общие потери Северной Кореи составили около 4700 военных, включая раненых и погибших. В число убитых Reuters при этом записывал 600 человек. В конце августа The Wall Street Journal писал, что потери северокорейских войск составили более пяти тысяч человек, треть из которых — убитые.

22 августа госагенство Северной Кореи опубликовало отчет о церемонии награждения военных, участвовавших в боях в Курской области, которая прошла в Пхеньяне. Награды им вручал лично Ким Чен Ын.

