Бывший участник вторжения в Украину стал министром в Дагестане. Киев обвиняет его в причастности к убийству военнопленных

Участник российско-украинской войны Темирлан Абуталимов назначен временно исполняющим обязанности министра по национальной политике и делам религий Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики Сергея Меликова.

Абуталимов с мая 2024 года участвовал в президентской программе «Время героев». Как заявили в администрации Дагестана, бывший военный «проходил стажировку под наставничеством главы республики».

Гвардии лейтенант Абуталимов, согласно сообщениями российских СМИ, был командиром роты и воевал в Запорожской области. В декабре 2023-го президент РФ Владимир Путин вручил Абуталимову медаль Героя России.

В Украине Абуталимова обвиняют в военных преступлениях. Главное управление разведки Минобороны Украины называло его одним из подозреваемых в убийстве четверых солдат ВСУ, которые сдались в плен в мае 2024 года возле села Работино в Запорожской области.

Кадровая программа «Время героев» была запущена по инициативе Владимира Путина. Цель программы — обучение военных, «новой элиты» России, в «высококвалифицированных, компетентных руководителей» для работы в органах власти и госкомпаниях.

Темирлан Абуталимов — не первый участник программы «Время героев», которого обвиняют в военных преступлениях и который в итоге получил пост чиновника. В феврале должность в правительстве Оренбургской области получил бывший военный Нурсултан Муссагалеев, которого Украина обвиняет в убийстве мирных жителей Бучи.

Читайте также

В Ставрополе убит бывший военный и участник программы «Время героев», руководивший воздушной операцией по захвату Мариуполя В подрыве подозревают его знакомого, которого могли «использовать втемную». Он погиб на месте

Читайте также

В Ставрополе убит бывший военный и участник программы «Время героев», руководивший воздушной операцией по захвату Мариуполя В подрыве подозревают его знакомого, которого могли «использовать втемную». Он погиб на месте