В Ставрополе убит бывший военный и участник программы «Время героев», руководивший воздушной операцией по захвату Мариуполя В подрыве подозревают его знакомого, которого могли «использовать втемную». Он погиб на месте

«Время героев»

В Ставрополе при взрыве во дворе жилого дома в ночь на 29 мая погибли двое местных жителей, одним из которых оказался ветеран войны в Украине и участник президентской программы «Время героев» Заур Гурциев, занимавший должность первого заместителя главы города.

О гибели Заура Гурциева «в результате ночного инцидента на улице Чехова» сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он не уточнил, о каком инциденте речь, но не исключил версию теракта «с участием нацистов с Украины». До этого мэр Ставрополя Иван Ульянченко написал, что рядом с жилым домом по улице Чехова, 85/19, «произошел хлопок» и погибли двое мужчин — но их имен не назвал.

В управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю позже подтвердили, что погибших на улице Чехова двое — Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, местный житель. У них, как заявили в СК, имеются «телесные повреждения, характерные для воздействия взрывной волны». Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве (105 УК) и незаконном хранении взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК) и добавило, что в качестве одной из версий рассматривается теракт. СК считает, что взрыв был совершен с применением самодельного устройства.

Телеграм-каналы Mash и Shot, также сообщившие о гибели Заура Гурциева, писали, что, предположительно, причиной стал взрыв гранаты. На видео с камер наблюдения, которое позже появилось в соцсетях, запечатлен момент взрыва. В кадре видны двое мужчин во дворе жилого дома. В момент, когда один из них с сумкой через плечо подходит к другому, происходит взрыв.

«База» со ссылкой на источники утверждает, что взрывное устройство было на том самом 29-летнем знакомом Гурциева, погибшем вместе с ним — Никите Пенькове, которого, по данным телеграм-канала, могли «использовать втемную». В начале мая, как пишет «База», Пеньков арендовал квартиру в жилом доме на улице Чехова, к которому и приехал Гурциев (но пока неизвестно, насколько близко они были знакомы и как договорились о встрече, отмечает телеграм-канал). В результате взрыва Пеньков погиб мгновенно, а Гурциев еще какое-то время был жив. «При этом, по одной из версий, Пеньков мог не знать, что устройство, которое находилось при нем, в итоге сдетонирует: его могли привести в действие дистанционно», — пишет «База». Во время обыска взрывчатых веществ в квартире Пенькова не обнаружили, уточняет телеграм-канал.

Издание «Агентство», нашедшее соцсети Пенькова по фотографии и изучившее утечки, утверждает, что в 2023 году он работал полицейским в отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Данных о том, чем Пеньков занимался позднее, в утечках нет.

34-летний Заур Гурциев, как следует из его профиля на сайте кадровой президентской программы «Время героев», провел детство в Ставрополе, с 2019 года возглавлял центр боевого управления армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Участником программы Гурциев стал в мае 2024 года, а в сентябре был назначен на должность первого заместителя главы Ставрополя. Он руководил воздушной частью операции российских войск по захвату Мариуполя, а также получил несколько орденов и медалей. Одна из наград получена Гурциевым «за Авдеевку» — город в Донецкой области, захваченный российской армией в феврале 2024-го.

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