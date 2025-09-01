В Украине задержан подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия
Подозреваемый в убийстве депутата Верховной рады Андрея Парубия задержан, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Подозреваемого задержали в Хмельницкой области в ночь на 1 сентября, заявили в МВД и СБУ. Личность подозреваемого не раскрывается.
По словам Зеленского, задержанный дал первые показания. Другие подробности не приводятся.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в деле «есть российский след».
Полиция Украины опубликовала фотографии, сделанные при задержании.
Андрей Парубий — бывший комендант Евромайдана, спикер Верховной рады Украины в 2016-2019 годах — был убит во Львове 30 августа. Нападавший не менее восьми раз выстелил в Парубия, после чего скрылся. Парубий погиб на месте. По данным МВД, убийство тщательно готовилось, в частности, преступник следил за графиком передвижений погибшего.