Бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию в 2014 году, выступил с видеообращением в поддержку заявления президента РФ Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Высказывания Януковича опубликовали российские государственные агентства РИА Новости и ТАСС.

На записи Янукович прокомментировал слова Путина о том, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из главных причин российско-украинской войны. Вот что сказал об этом бывший президент Украины:

Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский союз.

Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложностей экономической ситуации на Украине. Прямо скажу: высокомерность проявляли. Но этот процесс — вступление Украины в ЕС — я контролировал и двигал вперед.

Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне.

РИА Новости утверждает, что Янукович говорил с журналистами. Но где, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот разговор, агентство не уточнило. При этом на опубликованной агентством видеозаписи бывший президент Украины обращается в камеру и, возможно, читает текст с суфлера, а не отвечает на вопросы журналистов. Когда и где был записан ролик, также неясно.

The Bell и «Агентство» отмечают, что это первое публичное заявление Януковича в российских СМИ с 2022 года. В марте 2022-го госагентства распространили его письменное обращение к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Суть письма сводилась к призыву сдаться и не сопротивляться полномасштабному российскому вторжению.

В июле того же года российские госагенства обратили внимание на еще одно обращение Януковича, в котором тот предлагал гражданам Украины «сделать выбор — воевать „до последнего украинца“, либо пытаться сохранить то, что еще осталось».

После смены власти в Украине в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию. В Кремле говорили, что бывшему президенту Украины предоставили государственную охрану по указу Владимира Путина.

В Украине Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Еще один приговор — 15 лет заключения — бывший президент получил по делу об организации незаконной переправки лиц через границу и подстрекательстве к дезертирству.

