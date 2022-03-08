«Лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие». Янукович обратился к Зеленскому

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со словами о том, что тот «обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения». Обращение Януковича опубликовало агентство РИА Новости.

Бывший президент Украины заявил, что постоянно думал о том, правильно ли он поступил, покинув страну в 2014 году. По словам Януковича, он сделал это, чтобы избежать кровопролития, но его «жертва не остановила майданную власть». Сейчас, как заявил Янукович, он задается вопросом, может ли он чем-то помочь украинскому народу.

Я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но ведь героизм не показателен, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца.

Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей. <…> Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.

Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими» (Евангелие от Матфея глава 5 стих 9).

Виктор Янукович сбежал из Украины в 2014 году, после начала волнений в стране. С тех пор он жил в России. В Киеве Януковича обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска в Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России.

В 2019 году суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене и пособничестве ведению войны. Генпрокуратура РФ отказывалась выдавать Януковича Украине, называя его преследование политическим.

Читайте также

Самый уязвимый и самый отважный президент Мир восхищается Владимиром Зеленским. Вот что о нем и о войне в Украине пишут в Европе, Америке, Азии и Африке

Читайте также

Самый уязвимый и самый отважный президент Мир восхищается Владимиром Зеленским. Вот что о нем и о войне в Украине пишут в Европе, Америке, Азии и Африке

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь