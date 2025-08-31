Возле «дворца Путина» потушили пожар, возникший после падения дрона ВСУ. На это потребовалось четыре дня, два вертолета и 500 человек

Под Геленджиком в Краснодарском крае потушили пожар, возникший в результате падения украинского дрона в нескольких километрах от «дворца Путина». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, пожар тушили более 500 человек в течение четырех дней. В тушении были задействованы 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

Украинский беспилотник упал утром 28 августа у села Криница — оно находится менее чем в 10 километрах по прямой от мыса Идокопас, где расположен «дворец Путина». В результате пожара на берегу оказались заблокированы более 20 человек, их эвакуировали.

Владимир Путин на фоне участившихся атак украинских беспилотников на побережье Краснодарского края практически перестал летать в Сочи. Свою официальную резиденцию «Бочаров ручей» он в последний раз посещал в марте 2024 года.