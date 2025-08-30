The Telegraph: Трамп обсуждает возможную отправку в Украину сотрудников американских ЧВК

Президент США Дональд Трамп обсуждает с европейскими странами план возможного развертывания сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) в Украине в рамках долгосрочного мирного урегулирования, пишет The Telegraph.

Военные подрядчики из США могут быть задействованы в восстановлении и укреплении линии обороны, а также будут защищать американские коммерческие интересы в Украине.

По данным источников издания, наличие американских наемников послужит сдерживающим фактором, который удержит Кремль от нарушения режима прекращения огня. Кроме того, присутствие американских подрядчиков в Украине будет рассматриваться как существенная поддержка для европейских держав со стороны администрации Трампа. Ранее президент США исключал вариант, при котором в Украину в качестве миротворцев будут направлены американские войска.

Накануне газета Financial Times сообщила, что Трамп также обсуждал идею отправки в Украину китайских миротворцев, но в Белом доме это назвали ложью.

Согласно сведениям The Telegraph и других западных СМИ, среди вариантов мирного урегулирования европейские страны рассматривают развертывание в Украине около 30 тысяч европейских военнослужащих. Такую готовность выражали Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также страны Балтии, Северной Европы и Скандинавии.

Кроме того, один из пунктов плана подразумевает создание 40-километровой буферной зоны (то есть по 20 километров по обе линии фронта). Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявлял, что такую идею могут предлагать только те, «кто не понимает, в каком технологическом состоянии сейчас идет война». «Сегодня тяжелое оружие и так у нас находится в десяти плюс километрах друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю мертвая зона, кто-то называет „серая“ зона, она уже существует», — сказал он.