Financial Times: Трамп предложил разместить в Украине китайских миротворцев

Президент США Дональд Трамп по время встречи с лидерами Украины и Евросоюза в Белом доме 18 августа предложил после окончания войны направить в Украину китайские войска в качестве миротворцев. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на четыре источника.

В Белом доме отрицают, что такая идея обсуждалась. «Это ложь», — заявил газете высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Весной 2022 года во время переговоров с Россией в Стамбуле Украина предлагала включить Китай в список стран-гарантов своей безопасности. В феврале 2025 года к этой идее, по данным The Economist, вернулись США. 15 августа ее высказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с Трампом на Аляске, писал Axios. По информации Welt am Sonntag, Китай согласен отправить миротворцев в Украину (официально Пекин это отрицает).

При этом президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил, что не видит Китай среди гарантов безопасности. «Во-первых, Китай не помог нам остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов», — сказал Зеленский. По его словам, Украина примет гарантии безопасности лишь от тех стран, которые помогали ей после полномасштабного российского вторжения.

В Евросоюзе идея отправить в Украину китайские войска в качестве миротворцев вызвала «неоднозначную реакцию», сообщала Welt am Sonntag. Как заявил неназванный европейский дипломат, существует риск, что Китай будет заниматься шпионажем в Украине, а в случае возобновления российско-украинского конфликта займет сторону России.