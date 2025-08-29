Путин закрыл два кремлевских управления, которые курировал Дмитрий Козак. NYT называла его единственным противником войны с Украиной в окружении президента

Президент России Владимир Путин поручил упразднить два управления своей администрации — по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом Путин постановил создать в Кремле управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Это единое управление, которое придет на смену двум закрытым; его будет курировать первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко, говорят источники «Коммерсанта».

За оба упраздненных управления отвечал замглавы АП Дмитрий Козак, писали «Ведомости». По данным издания, с начала 2025 года часть его полномочий уже перешла к Кириенко, а сейчас рассматривается возможность переместить Козака на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Дмитрий Козак работает с Владимиром Путиным еще со времен петербургской мэрии. Однако, как рассказала две недели назад The New York Times, Козак «разочаровал» президента РФ из-за своей позиции по конфликту с Украиной.

По данным NYT, Козак отговаривал Путина от полномасштабного вторжения в Украину, а в 2025 году предложил ему начать мирные переговоры с Киевом и провести в России реформы.

Источники NYT назвали Козака единственным высокопоставленным чиновником из ближайшего окружения Путина, который открыто высказывается против войны (хоть и делает это непублично).

Подробнее читайте тут

В окружении Путина есть чиновник, несогласный с войной в Украине, — это замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак, пишет The New York Times Но он «разочаровал» президента и почти утратил влияние

Подробнее читайте тут

В окружении Путина есть чиновник, несогласный с войной в Украине, — это замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак, пишет The New York Times Но он «разочаровал» президента и почти утратил влияние