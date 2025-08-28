Количество погибших в результате российского удара по Киеву увеличилось до 19 человек

Количество жертв удара по Киеву, нанесенного армией РФ в ночь на 28 августа, увеличилось до 19 человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Среди погибших, по информации Ткаченко — четверо детей.

Сейчас на месте на улице Бориспольской в Дарницком районе, где в результате утренней атаки обрушился пятиэтажный жилой дом, продолжается разбор завалов. По данным Ткаченко, там могут находиться еще до десяти человек.

В ходе атаки на Киев, по данным Украины, российские военные применили ударные беспилотники «Шахед» и ракеты различных типов, в том числе аэробаллистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал».

Минобороны РФ не упоминало отдельно атаку на Киев в своей ежедневной сводке. Ведомство лишь заявило, что на территории Украины были атакованы «предприятия военно-промышленного комплекса и военные авиабазы» и что все цели были поражены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ударов по Киеву заявил, что Москва «сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса» и не видит противоречий в том, что в это время военные продолжают наносить удары «по объектам военной инфраструктуры».