Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Массированный удар России по Киеву. Есть погибшие, в том числе дети, десятки раненых
Видео
1 минута
09:00, 28 августа 2025
Россия в ночь на 28 августа атаковала Киев ударными беспилотниками и ракетами. Атакой затронуты шесть районов города, в том числе жилые дома в Днепровском и Дарницком районах, а в центре Киева поврежден торговый центр. По
последним данным
, погибли 14 человек. Как сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, среди погибших трое детей: 2, 14 и 17 лет. Ранения получили десятки человек.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам