Массированный удар России по Киеву. Есть погибшие, в том числе дети, десятки раненых Видео

Россия в ночь на 28 августа атаковала Киев ударными беспилотниками и ракетами. Атакой затронуты шесть районов города, в том числе жилые дома в Днепровском и Дарницком районах, а в центре Киева поврежден торговый центр. По последним данным, погибли 14 человек. Как сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, среди погибших трое детей: 2, 14 и 17 лет. Ранения получили десятки человек.
