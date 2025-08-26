Главу Польши обвинили в остановке работы Starlink для ВСУ из-за его вето на закон о помощи украинцам. В президентской канцелярии заявили, что интернет не отключат

Вето, наложенное президентом Польши Каролем Навроцким на закон о поддержке украинских беженцев, не приведет к отключению спутникового интернета Starlink, который Украина использует на фронте, заявил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий.

Накануне министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Навроцкий «отключает Украине интернет», потому что именно это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. «Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине», — написал Гавковский. Он добавил, что «не может представить лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от интернета».

Обращаясь к Гавковскому, Збигнев Богуцкий написал: «Вы должны бороться с манипуляциями и дезинформацией в сети, а не создавать их». «Вето президента НЕ отключает интернет Starlink для Украины, поскольку расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а проект, внесенный президентом в сейм, сохраняет этот порядок», — пояснил Богуцкий.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый сеймом законопроект, который предусматривал продление временной защиты и социальных льгот для украинских беженцев.

Интернет Starlink для Украины финансирует министерство цифровизации Польши. В марте основатель SpaceX Илон Маск, в очередной раз комментируя работу Starlink, назвал систему спутниковой интернет-связи «костяком украинской армии» и заявил, что «весь их фронт рухнет, если я ее отключу». Ему ответил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что систему связи, за которую Польша платит около 50 миллионов долларов в год, нельзя просто отключить.

