Президент Польши наложил вето на закон о поддержке украинских беженцев. Из-за этого также может прекратиться оплата системы Starlink для Украины
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый сеймом законопроект, который предусматривал продление социальных льгот для украинских беженцев.
Документ продлевал до марта 2026 года право беженцев на временную защиту и на социальные льготы — в том числе, на безусловные пособия для несовершеннолетних детей и на бесплатное медицинское обслуживание. Без вступления нового закона в силу эти льготы прекратятся уже 30 сентября.
Навроцкий подчеркнул, что Польша остается открытой для украинских беженцев, но ситуация с 2022 года изменилась, поэтому законодательство необходимо корректировать. В частности, он предложил оставить пособия на детей и бесплатную медицинскую помощь только для работающих украинцев.
Вице-премьер Кшиштоф Гавковский после президентского вето заявил, что оно ставит под угрозу использование Украиной системы Starlink. Польша является одним из крупнейших доноров, оплачивающих спутниковую связь для украинской армии, и юридически эта оплата регулируется именно этим законом. Таким образом, заявил Гавковский, уже в октябре у ВСУ могут возникнуть проблемы со Starlink.
В последние месяцы многие страны Европы стали пересматривать поддержку украинских беженцев в сторону ее уменьшения. В Германии с 1 апреля новоприбывшие украинцы получают более низкие социальные выплаты. Словакия с февраля 2025 года сократила сроки пребывания в приютах и финансовую поддержку. Чехия уменьшила срок бесплатного гуманитарного проживания для беженцев с пяти до трех месяцев.