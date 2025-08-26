Блогера Алекса Лесли заочно арестовали по делу о насильственных действиях сексуального характера

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, по делу о насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК), сообщает ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело связано с нарушением половой неприкосновенности, пишет агентство.

Алекс Лесли находится не в России. По решению суда он будет задержан и попадет под арест, если вернется в страну или если его экстрадируют.

В июне Следственный комитет возбудил в отношении Алекса Лесли уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК). Расследование начали после жалоб жительниц Москвы на домогательства участников пикап-тренинга Лесли. В ходе этого тренинга блогер, в частности, призывал уводить девушек в туалет и насиловать. 20 августа стало известно, что МВД России объявило Алекса Лесли в розыск.

Алекс Лесли стал известен после расследования Алексея Навального, основанного на книге и инстаграме ученицы Лесли Насти Рыбки. Она рассказывала, как проводила время с миллиардером Олегом Дерипаской, а Навальный установил, что тот отдыхал на яхте вместе с бывшим вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.

В 2018 году Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде после секс-тренингов для туристов. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве, затем — в предоставлении услуг сексуального характера. В январе 2019-го их приговорили к условному сроку и выслали из страны.

