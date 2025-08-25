Силовики задержали в Курской области временно исполняющего обязанности заместителя губернатора по строительству Владимира Базарова, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, следственные действия связаны с работой Базарова в Белгородской области, где он с 2020 года и до февраля 2025 года занимал аналогичную должность. Задержание, по предварительным данным, касается дела о строительстве оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн.

По данным источника ТАСС, Базаров задержан по делу о хищении одного миллиарда рублей при строительстве фортификаций.

Оборонительные сооружения на границе Белгородской области начали возводить в ноябре 2022 года. В марте 2023 года губернатор Вячеслав Гладков объявил, что стройка завершена, а в мае 2025-го рассказал, что проверка выявила при строительстве нарушения на 109 миллионов рублей. В июне того же года был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, которого обвинили в хищении 32 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

В соседней Курской области строительство усиленных линий обороны также стало поводом для коррупционных дел. В октябре 2022 года тогдашний глава региона Роман Старовойт отчитался о завершении строительства двух линий, пообещав, что до 5 ноября будет готова и третья. Однако 6 августа 2024 года ВСУ прорвались в Курскую область и заняли часть приграничных территорий. В декабре 2024 года был задержан гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, а в апреле 2025-го — губернатор Курской области Алексей Смирнов, занявший этот пост после Старовойта. В июле 2025-го Роман Старовойт погиб — следствие называет основной версией самоубийство. По одной из версий, он должен был стать следующим фигурантом этого дела.

