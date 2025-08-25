Сервис донатов Boosty с 1 сентября запретит «иноагентам» публиковать новые посты

Российская платформа для монетизации контента Boosty с начала сентября введет новые правила, которые затронут «иностранных агентов». Предупреждение об этом получила редакция The Bell.

Так, авторы, объявленные в России «иностранными агентами», больше не смогут публиковать новые посты. Эта функция будет технически недоступна. «Иноагенты» также должны будут разместить соответствующую маркировку в своем профиле.

При этом действующие подписки, уже опубликованный контент и возможность получать поддержку от аудитории сохранятся.

«Эти правила обязательны для нас и наших платежных партнеров, но мы постарались сделать так, чтобы вы продолжали пользоваться сервисом максимально комфортно», — заявили в Boosty.

Boosty — российская платформа, созданная Mail.ru Group. После начала полномасштабной войны сервис стал одной из главных платформ монетизации для независимых авторов.

Boosty последовательно ужесточает правила для людей, объявленных в России «иноагентами». Ранее сервис блокировал аккаунты «иноагентов» из-за закона о спецсчетах.

Платформу также обвиняли в сборе денег для российских военных: сервис использовали российские провоенные блогеры, собиравшие донаты на военную технику для солдат, в том числе за рубежом. В Boosty говорили, что на платформе запрещен сбор средств для любых милитаристских целей, а нарушителей блокируют.