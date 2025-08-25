«Есть что забирать родине». Основатель грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» объявил о возможной передаче бизнеса государству

Основатель и бывший собственник грузовой группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил сотрудникам о вероятной передаче бизнеса государству, пишет «Коммерсант».

Во время празднования 35-летнего юбилея компании в Ульяновске Исайкин сказал, что группа «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», но «интерес этот проявляется с учетом специфики текущего момента».

«Есть что забирать родине», — заявил он, добавив: «Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма». «Коммерсант» публикует видео выступления основателя компании.

По словам источников издания, в том числе присутствовавших на встрече, сотрудникам сообщили, что вопрос о передаче всех активов компании, включая техцентры, новым собственникам решится в ближайшие месяцы.

Близкий к руководству собеседник «Коммерсанта» сообщил, что вероятность перехода компании под контроль государства обсуждается с зимы, после того как в офисе «Волги-Днепра» прошли обыски, а бывшего совладельца, бизнес-партнера Алексея Исайкина Сергея Шкляника вызывали «на беседы» в Следственный комитет.

У авиакомпании «Волга-Днепр» есть сертификаты летной годности на три самолета Ан-124–100 («Русланы») и пять Ил-76. В группу«Волга-Днепр» также входят «Атран», у которого два Ан-12, и AirBridgeCargo, где на конец 2024 года, по данным отчетности, на хранении находились 14 боингов.

Источники «Коммерсанта» в отрасли считают, что оставшиеся у «Волги-Днепра» Ан-124 («Руслан») и Ил-76, можно будет эксплуатировать в интересах Минобороны, «с которым у компании есть опыт сотрудничества», а ее самолеты Ил-76 могут быть востребованы коммерческими перевозчиками, в том числе на рейсах в Китай.

Группа «Волга-Днепр» до февраля 2022 года перевозила около половины всех грузов из РФ, а также работала на международном рынке. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину «Волга-Днепр» попала под санкции, а рынок грузоперевозок для российских авиакомпаний в целом сократился. Несмотря на то, что «Волга-Днепр» продолжает перевозки в РФ, а также в Китай, ОАЭ, Индию и ряд других стран, компания находится «в системном кризисе», пишет «Коммерсант», и демонстрирует убытки.

