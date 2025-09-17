Бывший гендиректор Red Wings хочет купить грузовую авиакомпанию «Волга-Днепр». Основатель предлагал передать ее государству

Компания «Евраз Авиа Сервис» бывшего гендиректора авиакомпании Red Wings Евгения Солодилина ведет переговоры о покупке грузовой группы «Волга-Днепр», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, стороны подписали предварительное соглашение. Покупатель получит все три авиакомпании группы — «Волга-Днепр», «Атран» и AirBridgeCargo (ABC). В «ЕАС Групп» подтвердили намерения по покупке, но сумму сделки не раскрыли, пишет «Коммерсант».

Источники «Коммерсанта» говорят, что «ЕАС Групп» планирует вернуть лизингодателям девять самолетов Boeing 747–8 из парка AirBridgeCargo, которые не летают с 2022 года. Для этого нужно будет запросить разрешение правительства России на вывоз этих самолетов. «ЕАС Групп» хочет выкупить у иностранных собственников остальные самолеты Boeing грузовой группы и вернуть к полетам.

Основатель «Волга-Днепр» Алексей Исайкин в августе сообщил сотрудникам о планах передать активы грузовой группы в собственность государства. Но Минтранс, как пишет «Коммерсант», счел это «нецелесообразным», поскольку «вхождение РФ в капитал группы в условиях санкций» будет противоречить антисанкционной модели развития холдинга.

До 2022 года грузовая группа «Волга-Днепр» была одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов и перевозила около половины всех грузов в России. После начала войны в 2022 году она попала под санкции, ее самолеты Boeing перестали летать, а четыре борта, включая три Ан-124, оказались арестованы за рубежом.

Евгений Солодилин в 2014 году занял пост первого заместителя гендиректора компании — оператора аэропорта Жуковский. С 2016-го он параллельно возглавлял оператора грузового терминала аэропорта. В июле 2022 года Солодилин стал гендиректором авиакомпании Red Wings и занимал этот пост до 2024 года. В феврале 2025-го он, по данным «Коммерсанта», учредил компанию «ЕАС Групп» с уставным капиталом один миллион рублей.